Новая "формула" от МОН: что изменилось в распределении бюджетных мест на аспирантуру

С 2025 года Министерство образования и науки Украины впервые осуществляет размещение государственного заказа на подготовку аспирантов на критериальной основе.

Что именно изменило МОН в распределении бюджетных мест

Об этом говорится в приказе МОН №863 от 17 июня 2025 года "Об утверждении Критериев конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на подготовку соискателей третьего уровня высшего образования в учреждениях высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, и частных учреждениях высшего образования".

Подчеркивается, что МОН впервые введено формульное распределение мест в аспирантуру.

Уточняется, что в 2025 году произошло определенное сокращение государственного заказа на места в аспирантуру, которое составляет примерно 17% мест.

Наиболее существенно это коснулось области "Бизнес, администрирование и право".

Между тем прошлогодние объемы государственного заказа были сохранены в отраслях: "Естественные науки, математика и статистика", "Информационные технологии", "Инженерия, производство и строительство".

"Что является безусловным приоритетом для Украины во время войны и послевоенного восстановления", - объяснили в МОН.

Как распределяли бюджетные места на аспирантуру

Сообщается, что 15 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии МОН по размещению государственного заказа на подготовку:

специалистов;

научных работников;

научно-педагогических работников.

По результатам заседания было распределено 4917 бюджетных мест на получение третьего уровня высшего образования (доктор философии) между учреждениями высшего образования в сфере управления МОН и частными ЗВО.

При этом 83 места осталось в резерве.

С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей - в соответствии с решением конкурсной комиссии - можно ознакомиться по ссылке.

"Напомним, что заведения самостоятельно распределяют доказанный объем между образовательно-научными программами в пределах области знаний или "регулируемой" специальности. Данные также вносятся в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования, - Ред.", - отметили в министерстве.

Особенности критериального подхода МОН

В МОН объяснили, что особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов.

Речь идет, в частности, про: