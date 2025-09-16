Новая "формула" от МОН: что изменилось в распределении бюджетных мест на аспирантуру
С 2025 года Министерство образования и науки Украины впервые осуществляет размещение государственного заказа на подготовку аспирантов на критериальной основе.
Что именно изменило МОН в распределении бюджетных мест
Об этом говорится в приказе МОН №863 от 17 июня 2025 года "Об утверждении Критериев конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на подготовку соискателей третьего уровня высшего образования в учреждениях высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, и частных учреждениях высшего образования".
Подчеркивается, что МОН впервые введено формульное распределение мест в аспирантуру.
Уточняется, что в 2025 году произошло определенное сокращение государственного заказа на места в аспирантуру, которое составляет примерно 17% мест.
Наиболее существенно это коснулось области "Бизнес, администрирование и право".
Между тем прошлогодние объемы государственного заказа были сохранены в отраслях: "Естественные науки, математика и статистика", "Информационные технологии", "Инженерия, производство и строительство".
"Что является безусловным приоритетом для Украины во время войны и послевоенного восстановления", - объяснили в МОН.
Как распределяли бюджетные места на аспирантуру
Сообщается, что 15 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии МОН по размещению государственного заказа на подготовку:
- специалистов;
- научных работников;
- научно-педагогических работников.
По результатам заседания было распределено 4917 бюджетных мест на получение третьего уровня высшего образования (доктор философии) между учреждениями высшего образования в сфере управления МОН и частными ЗВО.
При этом 83 места осталось в резерве.
С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей - в соответствии с решением конкурсной комиссии - можно ознакомиться по ссылке.
"Напомним, что заведения самостоятельно распределяют доказанный объем между образовательно-научными программами в пределах области знаний или "регулируемой" специальности. Данные также вносятся в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования, - Ред.", - отметили в министерстве.
Особенности критериального подхода МОН
В МОН объяснили, что особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов.
Речь идет, в частности, про:
- количество успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности);
- количество выпускников второго (магистерского) уровня высшего образования по специальностям соответствующей отрасли знаний (специальности) по всем источникам финансирования;
- количество докторов наук и докторов философии (кандидатов наук);
- количество аккредитованных образовательно-научных программ подготовки докторов философии по соответствующей отрасли знаний (специальности) с решением "аккредитована с определением образцовая";
- удельный вес штатных научно-педагогических и научных работников учреждения высшего образования, которые имеют не менее 5 научных публикаций в периодических изданиях за 10 предыдущих календарных лет (которые на время публикации были включены в наукометрические базы Scopus или Web of Science Core Collection и имеют квартиль Q1 - Q3);
- объемы поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ, научных услуг, по проектам международного сотрудничества и т.д;
- результаты действующей в 2025 году государственной аттестации по научному направлению учреждения высшего образования;
- позиции университетов в наиболее престижных международных рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);
- участие в международных проектах по направлениям КА2 и КА3 программы международной технической помощи ЕС "Эразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Европа", "НАТО", "Евратом";
- отдельный критерий академической добропорядочности, подтверждающий объемы государственного заказа в тех заведениях высшего образования, в которых по защищенным в них диссертациям отсутствуют подтвержденные решения НАОКВО об обнаружении плагиата.
