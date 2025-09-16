ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новая "формула" от МОН: что изменилось в распределении бюджетных мест на аспирантуру

Вторник 16 сентября 2025 13:02
UA EN RU
Новая "формула" от МОН: что изменилось в распределении бюджетных мест на аспирантуру МОН ввело новую "формулу" распределения бюджетных мест на аспирантуру (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 2025 года Министерство образования и науки Украины впервые осуществляет размещение государственного заказа на подготовку аспирантов на критериальной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Что именно изменило МОН в распределении бюджетных мест

Украинцам рассказали, что с 2025 года размещение государственного заказа на подготовку аспирантов впервые осуществляют на критериальной основе.

Об этом говорится в приказе МОН №863 от 17 июня 2025 года "Об утверждении Критериев конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на подготовку соискателей третьего уровня высшего образования в учреждениях высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, и частных учреждениях высшего образования".

Подчеркивается, что МОН впервые введено формульное распределение мест в аспирантуру.

Уточняется, что в 2025 году произошло определенное сокращение государственного заказа на места в аспирантуру, которое составляет примерно 17% мест.

Наиболее существенно это коснулось области "Бизнес, администрирование и право".

Между тем прошлогодние объемы государственного заказа были сохранены в отраслях: "Естественные науки, математика и статистика", "Информационные технологии", "Инженерия, производство и строительство".

"Что является безусловным приоритетом для Украины во время войны и послевоенного восстановления", - объяснили в МОН.

Как распределяли бюджетные места на аспирантуру

Сообщается, что 15 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии МОН по размещению государственного заказа на подготовку:

  • специалистов;
  • научных работников;
  • научно-педагогических работников.

По результатам заседания было распределено 4917 бюджетных мест на получение третьего уровня высшего образования (доктор философии) между учреждениями высшего образования в сфере управления МОН и частными ЗВО.

При этом 83 места осталось в резерве.

С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей - в соответствии с решением конкурсной комиссии - можно ознакомиться по ссылке.

"Напомним, что заведения самостоятельно распределяют доказанный объем между образовательно-научными программами в пределах области знаний или "регулируемой" специальности. Данные также вносятся в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования, - Ред.", - отметили в министерстве.

Особенности критериального подхода МОН

В МОН объяснили, что особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов.

Речь идет, в частности, про:

  • количество успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности);
  • количество выпускников второго (магистерского) уровня высшего образования по специальностям соответствующей отрасли знаний (специальности) по всем источникам финансирования;
  • количество докторов наук и докторов философии (кандидатов наук);
  • количество аккредитованных образовательно-научных программ подготовки докторов философии по соответствующей отрасли знаний (специальности) с решением "аккредитована с определением образцовая";
  • удельный вес штатных научно-педагогических и научных работников учреждения высшего образования, которые имеют не менее 5 научных публикаций в периодических изданиях за 10 предыдущих календарных лет (которые на время публикации были включены в наукометрические базы Scopus или Web of Science Core Collection и имеют квартиль Q1 - Q3);
  • объемы поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ, научных услуг, по проектам международного сотрудничества и т.д;
  • результаты действующей в 2025 году государственной аттестации по научному направлению учреждения высшего образования;
  • позиции университетов в наиболее престижных международных рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);
  • участие в международных проектах по направлениям КА2 и КА3 программы международной технической помощи ЕС "Эразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Европа", "НАТО", "Евратом";
  • отдельный критерий академической добропорядочности, подтверждающий объемы государственного заказа в тех заведениях высшего образования, в которых по защищенным в них диссертациям отсутствуют подтвержденные решения НАОКВО об обнаружении плагиата.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок.

Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте, который планируют ввести в Украине.

Речь идет про новую "модель" аспирантуры, в рамках которой аспирант вместе с руководителем смогут создавать отдельный исследовательский проект и выигрывать для него средства (в частности на увеличенную стипендию).

Читайте также, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дії" (без походов в ЦНАП).

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Госбюджет Учебный год Студенты Образование в Украине Вузы
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым