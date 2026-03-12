Новая фаза войны: Сырский заявил о технологическом переломе на поле боя
Война в Украине переходит в новую технологическую стадию, где ключевым фактором победы становится наращивание темпов производства и применения беспилотных систем.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Сырского, война вступила в фазу, где увеличение протяженности "килл-зон" (зон поражения) является прямым следствием роста возможностей ударных БПЛА. На этом фоне Россия теряет инициативу, особенно на южных направлениях.
Разведка докладывает, что до 1 апреля РФ планирует увеличить численность своих подразделений беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Сейчас оккупанты уже способны производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.
Несмотря на наращивание мощностей врагом, Силы обороны Украины удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа. Только за февраль украинские беспилотники поразили более 105,2 тысячи целей противника. Кроме того:
- Уничтожено около 4,2 тысячи позиций российских пилотов БПЛА.
- Активно развивается направление дронов на оптоволоконном управлении.
- Наземные роботизированные комплексы выполнили более 2,3 тысячи логистических и боевых задач за месяц.
Для противодействия российским атакам в подразделениях ВСУ создаются специальные взводы перехватчиков БпЛА. Их цель - уничтожение вражеских квадрокоптеров и ударных дронов с помощью антидронових ружей, средств РЭБ и ситкометов.
Сырский подчеркнул, что развитие беспилотных систем является задачей номер один, поскольку это непосредственно облегчает работу пехоты на поле боя.
Отметим, что цифровизация оборонных закупок позволила подразделениям Сил обороны получать необходимое вооружение в разы быстрее. За семь месяцев работы системы DOT-Chain Defence военные получили 500 тысяч единиц техники, что кардинально меняет подход к обеспечению фронта.
Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны значительно увеличило закупки вооружения и техники у украинских производителей. За год доля отечественной продукции в военных закупках выросла с 46% до 82%, тогда как доля импорта сократилась до 18%.