Нова фаза війни. У Байдена назвали причину візиту Зеленського в США

Як заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, очікується, що переговори зосереджуватимуться на подовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії та підтримкою українського народу.

"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це гарний час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", - підкреслив Кірбі в ефірі CNN This Morning.

Крім того, Кірбі зазначив, що лідери держав також обговорять можливі шляхи закінчення війни, назвавши цю тему досить делікатною, оскільки вона стала предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

"Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми допоможемо Україні досягти цього", - зауважив речник.

При цьому Кірбі продовжив, що американська влада усвідомлює: президент РФ Володимир Путін, очевидно, зараз не зацікавлений у дипломатії.

"Якраз навпаки. Він зацікавлений у вбивстві більшої кількості цивільних українських громадян", - наголосив він.

Кірбі прокоментував візит президента України, зазначивши, що Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну. Тому США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

"Ми співпрацюємо з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо гарантувати безпеку цієї поїздки Зеленського як у напрямку до Сполучених Штатів, так і назад. Ми продовжуватимемо підтримувати його вимоги щодо поїздки, наскільки це можливо", - сказав він.