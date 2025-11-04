UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Нова допомога через "Дію": кому нарахують 6500 грн і на що їх можна витратити

Фото: Денис Улютін (facebook.com minfin.gov.ua)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Уряд готує одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн для тих українців, які найбільше потребують підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час спілкування з журналістами.

Зокрема, виплату отримають:

  • діти під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (у тому числі діти з інвалідністю);
  • люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти із малозабезпечених сімей до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку". Використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування - на придбання одягу, взуття, ліків або вітамінів.

"На це виділяємо 4,4 млрд грн з державного бюджету. Очікуємо, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тисяч людей", - розповів Улютін.

Програма "зимової підтримки" українців

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні.

"Я поставив завдання Кабінету Міністрів упродовж найближчих тижнів завершити підготовку програми та представити її деталі до 15 листопада, щоб українці могли скористатися допомогою ще цього року", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд уже визначив ключові напрями та компоненти програми.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, у межах ініціативи громадяни зможуть отримати грошову допомогу від 1 000 до 6 500 гривень - залежно від категорії отримувачів та їхніх потреб.

Також відомо, що у держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців.

А подати заявки на підтримку можна буде з 15 листопада по 15 грудня.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Міністерство соціальної політикиДія