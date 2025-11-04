Новая помощь через "Дію": кому начислят 6500 грн и на что их можно потратить

Программа "зимней поддержки" украинцев

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре.

"Я поставил задачу Кабинету Министров в течение ближайших недель завершить подготовку программы и представить ее детали до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться помощью еще в этом году", - сообщил Зеленский в видеообращении.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство уже определило ключевые направления и компоненты программы.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, в рамках инициативы граждане смогут получить денежную помощь от 1 000 до 6 500 гривен - в зависимости от категории получателей и их потребностей.

Также известно, что в госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

А подать заявки на поддержку можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

