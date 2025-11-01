Від тисячі до 6500 гривень: скільки грошей отримають українці від "зимової підтримки"

Вже у грудні в Україні запустять новий пакет "зимової підтримки" для українців. Громадяни зможуть отримати від тисячі до 6500 гривень, щоб витратити їх на ті чи інші потреби.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Ми готові вже на найближче засідання уряду виносити проєкт акту про підтримку", - сказав він.

За словами міністра, мова йде про разову допомогу у розмірі 6500 гривень. Зокрема:

для сімей з дітьми;

для сімей з дітьми, над якими встановлено опіку;

на дитячі будинки сімейного типу і на дітей з малозабезпечених сімей;

також гроші можуть отримати люди з I групою інвалідності з числа ВПО та одинокі пенсіонери.

"Ці 6 500 гривень можна буде витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг і комунальні послуги", - розповів Улютін.

Окрім того, він додав, що для всіх громадян, які звернуться в грудні, пропонується виділити 1000 гривень, які можливо використати на більш широкий спектр товарів і послуг за списком, який близький до попереднього року. В цьому випадку гроші будуть доступні для витрат як на проїзд, так і на ліки та інші напрямки.

Також Улютін повідомив, що з 1 листопада стартувала програма, яка дає можливість дати компенсацію на 100 кВт електроенергії для людей, які на прифронтових територіях.

"Це 100 кВт на людину або 300 кВт на родину. Крім того, є програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для людей на прифронтових територіях або інших пільговиків", - резюмував він.