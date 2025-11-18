"Нова банкнота 5000 гривень": НБУ попередив українців про фейк у мережі

Національний банк України попередив громадян про черговий фейк, який шириться у мережі. Йдеться про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.
Українцям розповіли, що у мережі Інтернет та в окремих медіа шириться відео про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".
"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили у НБУ.
Уточнюється, що насправді на відео зображений презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш", виготовлений ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
Отже, цей виріб:
У НБУ пояснили, що презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш" випускався виключно в сувенірних буклетах для рекламних цілей.
Крім того, на виробі було розміщено написи:
"Подібні вироби в маркетингових цілях випускають й інші виробники банкнот (центробанки)", - зауважили в Нацбанку.
Насамкінець у Національному банку повідомили, що станом на сьогодні не розробляють дизайн банкноти номіналом 5000 гривень.
"Якщо надалі рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінено, НБУ поінформує про це громадськість. Довіряйте лише перевіреній інформації", - підсумували у НБУ.
