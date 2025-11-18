"Нова банкнота 5000 гривень": НБУ попередив українців про фейк у мережі

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку".

Крім того, ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

