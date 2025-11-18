RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Новая банкнота 5000 гривен": НБУ предупредил украинцев о фейке в сети

НБУ предупредил украинцев о фейке с "новой банкнотой 5000 гривен" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный банк Украины предупредил граждан об очередном фейке, который распространяется в сети. Речь идет о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

Почему дизайн "новой банкноты" - фейк

Украинцам рассказали, что в сети Интернет и в отдельных медиа распространяется видео о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в НБУ.

Уточняется, что на самом деле на видео изображено презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", изготовленное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Следовательно, это изделие:

  • является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ;
  • не является банкнотой (не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривна");
  • не может быть введено в обращение как платежное средство (и не планируется).

Презентационные "деньги" (иллюстрация: monety.com.ua)

Зачем создали это презентационное изделие

В НБУ объяснили, что презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" выпускалось исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.

Кроме того, на изделии были размещены надписи:

  • "Презентационная";
  • "Не может быть использовано как средство платежа".

"Подобные изделия в маркетинговых целях выпускают и другие производители банкнот (центробанки)", - отметили в Нацбанке.

Планирует ли НБУ дизайн банкноты 5000 гривен

В завершение в Национальном банке сообщили, что на сегодня не разрабатывают дизайн банкноты номиналом 5000 гривен.

"Если в дальнейшем решение по обновлению номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ проинформирует об этом общественность. Доверяйте только проверенной информации", - подытожили в НБУ.

Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасной афере с опросом "от банка".

Кроме того, мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

