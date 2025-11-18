"Новая банкнота 5000 гривен": НБУ предупредил украинцев о фейке в сети

Почему дизайн "новой банкноты" - фейк

Украинцам рассказали, что в сети Интернет и в отдельных медиа распространяется видео о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в НБУ.

Уточняется, что на самом деле на видео изображено презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", изготовленное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Следовательно, это изделие:

является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ;

не является банкнотой (не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривна");

не может быть введено в обращение как платежное средство (и не планируется).

Презентационные "деньги" (иллюстрация: monety.com.ua)

Зачем создали это презентационное изделие

В НБУ объяснили, что презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" выпускалось исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.

Кроме того, на изделии были размещены надписи:

"Презентационная";

"Не может быть использовано как средство платежа".

"Подобные изделия в маркетинговых целях выпускают и другие производители банкнот (центробанки)", - отметили в Нацбанке.

Планирует ли НБУ дизайн банкноты 5000 гривен

В завершение в Национальном банке сообщили, что на сегодня не разрабатывают дизайн банкноты номиналом 5000 гривен.

"Если в дальнейшем решение по обновлению номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ проинформирует об этом общественность. Доверяйте только проверенной информации", - подытожили в НБУ.

Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)