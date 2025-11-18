ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

"Нова банкнота 5000 гривень": НБУ попередив українців про фейк у мережі

Вівторок 18 листопада 2025 17:12
UA EN RU
"Нова банкнота 5000 гривень": НБУ попередив українців про фейк у мережі НБУ попередив українців про фейк із "новою банкнотою 5000 гривень" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний банк України попередив громадян про черговий фейк, який шириться у мережі. Йдеться про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.

Чому дизайн "нової банкноти" - фейк

Українцям розповіли, що у мережі Інтернет та в окремих медіа шириться відео про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили у НБУ.

Уточнюється, що насправді на відео зображений презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш", виготовлений ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Отже, цей виріб:

  • є друкованою продукцією, виготовленою БМД НБУ;
  • не є банкнотою (не містить позначення номіналу та назви/позначення грошової одиниці України "гривня");
  • не може бути уведений в обіг як платіжний засіб (і не планується).

&quot;Нова банкнота 5000 гривень&quot;: НБУ попередив українців про фейк у мережіПрезентаційні "гроші" (ілюстрація: monety.com.ua)

Навіщо створили цей презентаційний виріб

У НБУ пояснили, що презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш" випускався виключно в сувенірних буклетах для рекламних цілей.

Крім того, на виробі було розміщено написи:

  • "Презентаційна";
  • "Не може бути використано як засіб платежу".

"Подібні вироби в маркетингових цілях випускають й інші виробники банкнот (центробанки)", - зауважили в Нацбанку.

Чи планує НБУ дизайн банкноти 5000 гривень

Насамкінець у Національному банку повідомили, що станом на сьогодні не розробляють дизайн банкноти номіналом 5000 гривень.

"Якщо надалі рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінено, НБУ поінформує про це громадськість. Довіряйте лише перевіреній інформації", - підсумували у НБУ.

&quot;Нова банкнота 5000 гривень&quot;: НБУ попередив українців про фейк у мережіПублікація НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку".

Крім того, ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Інтернет гривні Банки Фейки
Новини
У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано
У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського