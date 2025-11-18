"Новая банкнота 5000 гривен": НБУ предупредил украинцев о фейке в сети
Национальный банк Украины предупредил граждан об очередном фейке, который распространяется в сети. Речь идет о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.
Почему дизайн "новой банкноты" - фейк
Украинцам рассказали, что в сети Интернет и в отдельных медиа распространяется видео о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".
"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в НБУ.
Уточняется, что на самом деле на видео изображено презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", изготовленное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
Следовательно, это изделие:
- является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ;
- не является банкнотой (не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривна");
- не может быть введено в обращение как платежное средство (и не планируется).
Презентационные "деньги" (иллюстрация: monety.com.ua)
Зачем создали это презентационное изделие
В НБУ объяснили, что презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" выпускалось исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.
Кроме того, на изделии были размещены надписи:
- "Презентационная";
- "Не может быть использовано как средство платежа".
"Подобные изделия в маркетинговых целях выпускают и другие производители банкнот (центробанки)", - отметили в Нацбанке.
Планирует ли НБУ дизайн банкноты 5000 гривен
В завершение в Национальном банке сообщили, что на сегодня не разрабатывают дизайн банкноты номиналом 5000 гривен.
"Если в дальнейшем решение по обновлению номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ проинформирует об этом общественность. Доверяйте только проверенной информации", - подытожили в НБУ.
Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Напомним, ранее украинцев предупредили об опасной афере с опросом "от банка".
Кроме того, мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.