ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

"Новая банкнота 5000 гривен": НБУ предупредил украинцев о фейке в сети

Вторник 18 ноября 2025 17:12
UA EN RU
"Новая банкнота 5000 гривен": НБУ предупредил украинцев о фейке в сети НБУ предупредил украинцев о фейке с "новой банкнотой 5000 гривен" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный банк Украины предупредил граждан об очередном фейке, который распространяется в сети. Речь идет о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

Почему дизайн "новой банкноты" - фейк

Украинцам рассказали, что в сети Интернет и в отдельных медиа распространяется видео о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в НБУ.

Уточняется, что на самом деле на видео изображено презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", изготовленное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Следовательно, это изделие:

  • является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ;
  • не является банкнотой (не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривна");
  • не может быть введено в обращение как платежное средство (и не планируется).

&quot;Новая банкнота 5000 гривен&quot;: НБУ предупредил украинцев о фейке в сетиПрезентационные "деньги" (иллюстрация: monety.com.ua)

Зачем создали это презентационное изделие

В НБУ объяснили, что презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" выпускалось исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.

Кроме того, на изделии были размещены надписи:

  • "Презентационная";
  • "Не может быть использовано как средство платежа".

"Подобные изделия в маркетинговых целях выпускают и другие производители банкнот (центробанки)", - отметили в Нацбанке.

Планирует ли НБУ дизайн банкноты 5000 гривен

В завершение в Национальном банке сообщили, что на сегодня не разрабатывают дизайн банкноты номиналом 5000 гривен.

"Если в дальнейшем решение по обновлению номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ проинформирует об этом общественность. Доверяйте только проверенной информации", - подытожили в НБУ.

&quot;Новая банкнота 5000 гривен&quot;: НБУ предупредил украинцев о фейке в сетиПубликация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасной афере с опросом "от банка".

Кроме того, мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Интернет гривні Банки Фейки
Новости
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского