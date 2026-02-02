Нова атака на ДТЕК: Росія вдруге за добу вдарила по підприємству на Дніпропетровщині

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, окупанти атакували ударним безпілотником службовий автобус з шахтарями у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинули 12 людей, 16 осіб постраждали.

За словами президента України Володимира Зеленського, російській удар по автобусу на Дніпровщині - показовий злочин, який вчергове демонструє, що саме РФ несе відповідальність за ескалацію.

У ДТЕК наголосили, що ворожий удар по шахтарях був неспровокованим терористичним обстрілом суто цивільного об’єкта, якому не може бути жодного виправдання.

Крім того, голова ОВА наголосив, що поки Тернівка, де сталася трагедія, оговтувалася від пережитого, вночі росіяни знову її атакували. Крім того, окупанти здійснили ряд атак на громади області.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росіяни під час атаки на автобус на Дніпропетровщині 100% бачили та розпізнавали ціль, як цивільну, але все одно її атакували та вбили людей.

В ISW заявили, що країна-агресорка надає пріоритет обстрілам цивільного населення, щоб продовжити свою кампанію з деморалізації українців.

Обстріли енергетики України

В Міненерго сьогодні зранку розповіли, що після закінчення "енергетичного перемир'я" Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок ворожих атак знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.