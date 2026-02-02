ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удари по пологовому і автобусу з шахтарями: в ISW пояснили тактику Кремля

Понеділок 02 лютого 2026 09:54
UA EN RU
Удари по пологовому і автобусу з шахтарями: в ISW пояснили тактику Кремля Фото: пошкоджений автобус у Тернівці (t.me/Vadim_Dobrovolskii
Автор: Ірина Глухова

Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, 1 лютого російські безпілотники атакували низку цивільних об'єктів, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Зокрема, протягом дня російські війська завдали удару безпілотниками по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа в приймальному відділенні гінекології, поранення дістали щонайменше шість осіб.

Того ж дня російські війська атакували об'єкти, пов'язані з найбільшою приватною енергетичною компанією України ДТЕК, у Дніпропетровській області. За даними українських офіційних осіб, чотири безпілотники Shahed вдарили по автобусу ДТЕК, який перевозив шахтарів поблизу Тернівки.

ISW продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення.

Нагадаємо, вчора 1 лютого російські окупанти атакували дроном службовий автобус з шахтарями у Дніпропетровській області. За оновленими даними, внаслідок удару загинули 16 людей.

Ще 16 осіб отримали поранення.

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" повідомляв, що оператори російських безпілотників - "Шахедів" свідомо направили їх на автобус та мирних людей.

Сьогодні 2 лютого у Дніпропетровській області оголошено День жалоби.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Російська Федерація Запоріжжя Дніпропетровська область Теракт Війна в Україні
Новини
Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби
Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом