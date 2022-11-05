Нова атака з боку Білорусі: в ISW оцінили можливість

"На думку ISW, малоймовірно, що Білорусь чи російські війська з Білорусі повторять спробу наступу на Київ, Волинь чи інші регіони. Просто тому, що у них недостатньо техніки в регіоні", - зазначила Степаненко.

При цьому вона підкреслила, в ISW звернули увагу на повідомлення, що деякі російські підрозділи переміщуються до Білорусі, або навпаки білоруська сторона надає техніку РФ.

"Ми бачили безліч повідомлень про те, що білоруська військова техніка переміщується до Росії. Це дозволяє припустити, що вони не розконсервують цю техніку, щоби атакувати Україну з півночі, але транспортують її для зміцнення вже існуючих російських позицій в Україні", - каже аналітик.

Вона звернула увагу на те, що у Росії виникають проблеми з тренуванням мобілізованих, тому що вони не мають інструкторів і тому росіяни швидше переміщають свій особовий склад до Білорусі, щоб тренувати його, ніж розпочати наступ.

"Такі самі заяви ми чули від української розвідки", - підкреслила аналітик ISW.

Загроза з Білорусі: що відомо

Зазначимо, що Росія й далі перекидає свої сили в Білорусь. Втім, як вважають у Генштабі, ситуація залишається контрольованою і наразі на бойові дії в Україні це ніяк не впливає.

У Генштабі вважають, спільне розгортання російських та білоруських військ наразі спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня.

Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

Українські військові підрахували, що війська РФ можуть сформувати угрупування для наступу з боку Білорусі не раніше, чим через 2-3 місяці. Тож найближчими тижнями цього не очікується.

Тим часом лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вчора знову заговорив про війну, заявивши, що "мріє, щоб її не сталося" і сказав, що нібито не планує відправляти солдатів воювати проти України.