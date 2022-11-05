Новая атака со стороны Беларуси: в ISW оценили возможность

"По мнению ISW, маловероятно, что Беларусь или российские войска из Беларуси повторят попытку наступления на Киев, Волынь или другие регионы. Просто потому, что у них недостаточно техники в регионе", - отметила Степаненко.

При этом она подчеркнула, в ISW обратили внимание на сообщение, что некоторые российские подразделения перемещаются в Беларусь, или наоборот белорусская сторона предоставляет технику РФ.

"Мы видели множество сообщений о том, что белорусская военная техника перемещается в Россию. Это позволяет предположить, что они не расконсервируют эту технику, чтобы атаковать Украину с севера, но транспортируют ее для укрепления уже существующих российских позиций в Украине", - говорит аналитик. .

Она обратила внимание на то, что у России возникают проблемы с тренировкой мобилизованных, потому что у них нет инструкторов и поэтому россияне скорее перемещают свой личный состав в Беларусь, чтобы тренировать его, чем начать наступление.

"Такие же заявления мы слышали от украинской разведки", - подчеркнула аналитик ISW.

Угроза из Беларуси: что известно

Отметим, что Россия продолжает перебрасывать свои силы в Беларусь. Впрочем, как считают в Генштабе, ситуация остается контролируемой и на боевые действия в Украине это никак не влияет.

В Генштабе считают, что совместное развертывание российских и белорусских войск сейчас направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга.

Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Украинские военные подсчитали, что войска РФ могут сформировать группировку для наступления со стороны Беларуси не раньше, чем через 2-3 месяца. Поэтому в ближайшие недели этого не ожидается.

Между тем, лидер белорусского режима Александр Лукашенко вчера снова заговорил о войне, заявив, что "мечтает, чтобы ее не произошло" и сказал, что якобы не планирует отправлять солдат воевать против Украины.