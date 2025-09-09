"Ноттингем Форест" сенсационно уволил Нуну Санту: что ждет Зинченко

Английский "Ноттингем Форест" официально объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Несмотря на седьмое место в Премьер-Лиге прошлого сезона и выход в еврокубки, португальский наставник покидает команду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Официальное заявление клуба

"Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что ввиду недавних обстоятельств Нуну Эшпириту Санту сегодня уволен с должности главного тренера. Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эру на "Сити Граунд", в частности за его роль в сезоне-2024/25, который навсегда останется с теплотой в истории клуба", - говорится в сообщении пресс-службы.

Санту возглавил "Ноттингем" 20 декабря 2023 года. За полтора года португальский специалист вывел команду на седьмое место в Премьер-Лиге и обеспечил выход в Лигу Европы после того, как "Кристал Пэлас" был понижен до Лиги конференций.

Конфликты в клубе

По данным британских СМИ, отставка Санту связана не только с владельцем Эвангелосом Маринакисом, но и с новым директором по международным связям Эду Гаспаром.

Бывший спортивный директор "Арсенала" присоединился к "Форесту" в июле и, по сообщениям, имел конфликт с тренером.

Сам Санту в конце августа признавал, что его отношения с Маринакисом заметно ухудшились.

"В этом сезоне дела идут не так уж и хорошо. Это были уважительные отношения, основанные на доверии и обмене мнениями, но сейчас они не такие. Нет дыма без огня", - отметил Санту.

Статистика работы Санту

Под руководством португальца "Ноттингем Форест" провел 73 матча: 32 победы, 15 ничьих и 26 поражений (разница голов 123:116).

Несмотря на хороший результат в прошлом сезоне, новая кампания 2025/26 началась не слишком удачно - после трех туров АПЛ клуб занимает 10-е место с четырьмя очками.

Кто станет новым тренером

По информации журналиста Фабрицио Романо, главным кандидатом на пост наставника является экс-тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу, который в прошлом сезоне привел "шпор" к победе в Лиге Европы. Также рассматриваются еще два специалиста, имена которых не называются.

Что дальше

Следующий матч "Ноттингем Форест" проведет против "Арсенала" в субботу, 13 сентября. А уже 24 сентября английский клуб стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского "Бетиса".