Из Нотр-Дама вынесли последние произведения искусства

Фото: пожар в Нотр-Дам де Пари (DominguezArjona / Twitter)

Большинство бесценных произведений, многие из которых относятся к XVIII веку, были спасены

Сегодня из собора Нотр-Дам де Пари, который пострадал во время пожара 15 апреля, вынесли все уцелевшие произведения искусства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Это стало возможным только после того, как пожарные службы столицы Франции оценили состояние здания как достаточно безопасное, чтобы люди могли зайти внутрь.

"Картины внутри собора были спасены от огня и теперь могут быть сняты и перевезены в безопасные районы", - заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

Большинство бесценных произведений, многие из которых относятся к XVIII веку, были спасены. Однако четыре работы вынести пока не удалось, так как они находятся в области, где еще высок риск обрушения.

Сообщается, что картины будут отправлены в музей Лувра, где эксперты оценят, насколько сильно пострадали произведения от огня, пепла и воды во время тушения.

Напомним, 15 апреля вечером в столице Франции горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не обнаружила признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается.

Как отметил министр культуры Франции Франк Риестер, после пожара Нотр-Даму сохраняется угроза обрушения трех элементов собора.

Отметим, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль. Также горела одна из башен, однако спасатели успели ее потушить. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать худшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.