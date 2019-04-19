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Із Нотр-Дама винесли останні твори мистецтва

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 17:10
Із Нотр-Дама винесли останні твори мистецтва
Фото: пожежа в Нотр-Дам де Парі (DominguezArjona / Twitter)

Більшість безцінних творів, багато з яких відносяться до XVIII століття, були врятовані

Сьогодні з собору Нотр-Дам де Парі, який постраждав під час пожежі 15 квітня, винесли всі вцілілі твори мистецтва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Це стало можливим тільки після того, як пожежні служби столиці Франції оцінили стан будівлі як досить безпечне, щоб люди могли зайти всередину.

"Картини всередині собору були врятовані від вогню і тепер можуть бути зняті і перевезені в безпечні райони", - заявив міністр культури Франції Франк Риестер.

Більшість безцінних творів, багато з яких відносяться до XVIII століття, були врятовані. Однак чотири роботи винести поки не вдалося, так як вони знаходяться в області, де ще високий ризик обвалення.

Повідомляється, що картини будуть відправлені в музей Лувру, де експерти оцінять, наскільки сильно постраждали твори від вогню, попелу і води під час гасіння.

Нагадаємо, 15 квітня ввечері в столиці Франції горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не виявила ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває.

Як зазначив міністр культури Франції Франк Риестер, після пожежі Нотр-Даму зберігається загроза обвалення трьох елементів собору.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути гіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

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