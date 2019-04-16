Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь

Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. Об этом заявил ректор собора Патрик Шове, передает Le Parisien.

По словам Шове, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

Напомним, семья французских миллиардеров Пино, которая владеет аукционным домом Christie's, а также брендами модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выделила 100 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари.

По состоянию на утро 16 апреля пожар в Нотр-Дам де Пари почти полностью потушили.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже начался вечером 15 апреля. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.