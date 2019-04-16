З Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь

З постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. Про це заявив ректор собору Патрік Шове, передає Le Parisien.

За словами Шове, з палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна було знищено пожежею.

Нагадаємо, родина французьких мільярдерів Піно, яка володіє аукціонним будинком Christie's, а також брендами модного одягу, включаючи Gucci і Yves Saint Laurent, виділила 100 млн євро на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі.

Станом на ранок 16 квітня пожежу в Нотр-Дам де Парі майже повністю загасили.

"Загорання вдалося приборкати. Ми продовжимо стежити за рештою осередків і охолоджувати гарячі конструкції, в тому числі несучі, щоб горіння не відновилося", - заявив представник паризьких пожежних Габріель Плюс.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері у Парижі почалася увечері 15 квітня. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема обвалилися шпиль і дах, пошкоджено внутрішнє оздоблення собору. Достовірної інформації про наслідки поки немає.