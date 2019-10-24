Носителями дифтерии в Ужгороде оказались студенты из Индии

В Ужгороде зафиксировали заболевание дифтерии у 15 студентов Ужгородского национального университета, которые приехали из Индии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

По словам врачей, инфекцию студенты могли привезти с Индии. При этом есть опасения, что количество инфицированных может стать больше, так как носители контактировали с большим количеством людей, а заболевание передается воздушно-капельным путем.

"Студенты-иностранцы контактировали неизвестно с кем. Гарантировать ничего нельзя. В настоящее время местных жителей среди больных нет", - сообщил директор Ужгородской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Напомним, в Ужгороде днями впервые за десять лет зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек.

Также сообщалось, что в разгар вспышки дифтерии в Закарпатской области закончилась сыворотка. До вспышки дифтерии в Ужгороде было всего восемь доз сыворотки, однако на данный момент госпитализировали пятнадцать человек. В последствии передаст 20 ампул противодифтерийной сыворотки в Закарпатскую область.