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Дифтерия в Ужгороде: в Закарпатской области закончилась сыворотка

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 11:40
Дифтерия в Ужгороде: в Закарпатской области закончилась сыворотка
Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за вспышки дифтерии в Ужгороде не хватает сыворотки

В Закарпатской области в разгар вспышки дифтерии закончилась сыворотка. Об этом сообщил директор НКП "Областной клинической инфекционной больницы" Михаил Поляк, передают местные СМИ.

Сообщается, что до вспышки дифтерии в Ужгороде было всего восемь доз сыворотки, однако на данный момент госпитализировали пятнадцать человек. В связи с этим отправлено обращение в Министерство здравоохранения и в другие области по дополнительным дозам сыворотки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде впервые за 10 лет зафиксировали дифтерию. В частности, болезнь диагностировали у студента местного университета, позже госпитализировали еще двух человек, которые контактировали с больным.

Далее во время профилактического обследования студентов выявили еще 12 носителей возбудителей дифтерии. Всего обследовали 123 человека, у восьми обнаружили клинические признаки дифтерии, в настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований.

Отметим, летом в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. Всего за 10 месяцев 2019 года в стране было зарегистрировано два случая заболевания дифтерией.

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