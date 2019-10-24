ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав передаст 20 ампул противодифтерийной сыворотки в Закарпатскую область

Новости » Общество    24.10.2019 - 15:55
Минздрав передаст 20 ампул противодифтерийной сыворотки в Закарпатскую область
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ампулы с сывороткой возьмут из соседних областей

В Закарпатскую область в связи со вспышкой дифтерии передадут 20 ампул с сывороткой. Об этом заявил руководитель отдела эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Роман Родына, передают местные СМИ.

Как сообщается, Закарпатская область дополнительно получит 20 ампул противодифтерийной сыворотки, которые передадут из соседних областей.

Отмечается, что Минздрав также принял решение бесплатно вакцинировать студентов-иностранцев, которые контактировали с больными дифтерией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области закончилась сыворотка против дифтерии. До вспышки дифтерии в Ужгороде было всего 8 ампул противодифтерийной сыворотки. Для решения ситуации с дополнительными дозами местная власть направила обращение в Минздрав и в другие области.

РБК-Украина писало, что в Ужгороде впервые за десятилетие зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек, которые контактировали с больным. Во время профилактического обследования студентов были выявлены еще 12 носителей возбудителей дифтерии.

В Ужгороде подтвердили один случай дифтерии В Черновицком университете произошла вспышка кори
Новости Украины Закарпатская областьболезнь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь