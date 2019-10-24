Минздрав передаст 20 ампул противодифтерийной сыворотки в Закарпатскую область

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ампулы с сывороткой возьмут из соседних областей

В Закарпатскую область в связи со вспышкой дифтерии передадут 20 ампул с сывороткой. Об этом заявил руководитель отдела эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Роман Родына, передают местные СМИ.

Как сообщается, Закарпатская область дополнительно получит 20 ампул противодифтерийной сыворотки, которые передадут из соседних областей.

Отмечается, что Минздрав также принял решение бесплатно вакцинировать студентов-иностранцев, которые контактировали с больными дифтерией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области закончилась сыворотка против дифтерии. До вспышки дифтерии в Ужгороде было всего 8 ампул противодифтерийной сыворотки. Для решения ситуации с дополнительными дозами местная власть направила обращение в Минздрав и в другие области.

РБК-Украина писало, что в Ужгороде впервые за десятилетие зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек, которые контактировали с больным. Во время профилактического обследования студентов были выявлены еще 12 носителей возбудителей дифтерии.