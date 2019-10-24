Носіями дифтерії в Ужгороді виявилися студенти з Індії

В Ужгороді зафіксували захворювання дифтерії у 15 студентів Ужгородського національного університету, які приїхали з Індії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.

За словами лікарів, інфекцію студенти могли привезти з Індії. При цьому є побоювання, що кількість інфікованих може стати більше, так як носії контактували з великою кількістю людей, а захворювання передається повітряно-крапельним шляхом.

"Студенти-іноземці контактували невідомо з ким. Гарантувати нічого не можна. В даний час місцевих жителів серед хворих немає", - повідомив директор Ужгородської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

Нагадаємо, в Ужгороді днями вперше за десять років зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії були госпіталізовані ще двоє осіб.

Також повідомлялося, що у розпал спалаху дифтерії в Закарпатській області закінчилася сироватка. До спалаху дифтерії в Ужгороді було всього вісім доз сироватки, однак на даний момент госпіталізували п'ятнадцять чоловік. Згодом передасть 20 ампул протидифтерійної сироватки в Закарпатську область.