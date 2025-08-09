UA

Не носіть це разом! Андре Тан назвав три модні помилки, які псують образ

Найпоширеніші модні помилки - що не можна носити разом (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дизайнер та стиліст Андре Тан поділився правилами поєднання речей, які допоможуть мати стильний та сучасний вигляд.

Що категорично не можна носити разом? Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Instagram Тана.

Оверсайз та оверсайз

Дизайнер радить уникати поєднання оверсайзу без балансу. Якщо верх вільний, то низ має бути приталеним або навпаки.

"Оверсайз популярний і затишний, але коли верх і низ у вільному крої, силует просто розчиняється. Образ стає важким, неконструктивним і не дуже стильним", - пояснив він.

Різні відтінки одного кольору

В образі не можна поєднувати занадто різні відтінки одного кольору. Наприклад, теплий бежевий з холодним бежевим або холодний сірий із теплим сірим.

"Вони можуть конфліктувати між собою і створювати відчуття, що щось пішло не так", - пояснив Тан.

Якщо ж хочеться пограти з контрастами, то робити це варто обережно, щоб образ залишався збалансованим і стильним.

Не носіть різні відтінки одного кольору (скриншот)

Змішування різних металів

Хоча поєднання срібла, золота і міді сьогодні у тренді, робити це без єдиного концепту не варто. Можна створити хаос в образі та знищити його елегантність.

"Краще обери один головний метал та доповни його чимось одним та невеликим", - наголосив дизайнер. 

За словами стиліста, дотримуючись цих трьох простих правил, можна зробити свій гардероб більш сучасним і молодим, а образ - витонченим і привабливим.

