Андре Тан показав наймодніші кольори літа 2025: ці комбінації носять усі
Український дизайнер Андре Тан поділився модними комбінаціями кольорів, які будуть актуальними влітку 2025 року. У тренді - м'які пастелі, природні відтінки та несподівані дуети.
Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Butter yellow і коричневий
Це поєднання - про тепло, затишок і м'який ретро-відтінок. Вершковий жовтий (butter yellow) додає легкості та жіночності, тоді як глибокий шоколадний або карамельний коричневий - стабільності.
Разом вони створюють ностальгічний, але дуже сучасний настрій. Особливо трендовим є використання такого дуету в сукнях-комбінаціях, лляних костюмах і сумках.
Андре Тан назвав наймодніші відтінки літа (скриншот)
Білий і блакитний
Це класика, яка влітку 2025 року звучить свіжо і невимушено, особливо в мінімалістичних образах. Блакитний нагадує про небо, морський бриз і легкість, а білий підсилює відчуття чистоти та простору.
Пасує для легких сорочок, штанів палаццо, суконь-оверсайз. Ідеально не тільки для відпустки, а й для міського літа.
Тан назвав трендові колірні поєднання на літо 2025 (скриншот)
Білий та оливковий
Цей дует - уособлення натуральності, балансу і спокою. Оливковий надає відчуття землі, білий - робить образ світлим і таким, що "дихає".
Така комбінація чудово підходить для smart casual і capsule wardrobe. У тренді - лляні речі, поєднання мілітарі-елементів із жіночними акцентами.
Андре Тан назвав наймодніші комбінації відтінків 2025 року (скриншот)
Блакитний і коричневий
Поєднання прохолоди та тепла - нестандартне, але дуже стильне. Блакитний освіжає, а коричневий "заземлює", створюючи відчуття балансу.
Важливо грати з текстурами: наприклад, денім + шкіра, бавовна + замша. Підходить як для стилю кежуал, так і для акцентних деталей - сумок, взуття, окулярів.
Тан назвав трендові колірні поєднання на літо 2025 (скриншот)
Butter yellow і ніжно-рожевий
Найромантичніше поєднання цього літа. Воно передає ніжність, свіжість і легку мрійливу енергію.
Підходить для суконь, легких блуз, трендових сетів, а також для макіяжу та нейл-арту. Разом ці кольори створюють атмосферу затишку та оптимізму, актуальну для літніх побачень, вечірок і фото.
Андре Тан розповів про трендові поєднання кольорів на літо (скриншот)
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