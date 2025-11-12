UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Ноші у "повітрі" та "зайві" ноги. У ЦПД розвіяли фейк росіян про вихід ЗСУ з Покровська

Фото: росіяни поширили фейк про вихід ЗСУ з Покровська (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни розповсюджують фейкове відео, створене за допомогою штучного інтелекту, про вихід Сил оборони України з Покровська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ", - заявив Коваленко.

За його словами, верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та інвалідний візок, що рухається сам. 

Він також підкреслив, що для надання правдоподібності, російська пропаганда згенерувала відео, які показують цю ситуацію нібито з різних ракурсів. Мета подібних роликів – деморалізація українського суспільства та дискредитація ЗСУ. 

Бої за Покровськ та Мирноград

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.

Там зазначили, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів.

Днями повідомлялося, що темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниПокровськДонецька область