Ноші у "повітрі" та "зайві" ноги. У ЦПД розвіяли фейк росіян про вихід ЗСУ з Покровська

Росіяни розповсюджують фейкове відео, створене за допомогою штучного інтелекту, про вихід Сил оборони України з Покровська Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
"Російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ", - заявив Коваленко.
За його словами, верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та інвалідний візок, що рухається сам.
Він також підкреслив, що для надання правдоподібності, російська пропаганда згенерувала відео, які показують цю ситуацію нібито з різних ракурсів. Мета подібних роликів – деморалізація українського суспільства та дискредитація ЗСУ.
Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.
Там зазначили, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів.
Днями повідомлялося, що темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.