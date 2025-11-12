RU

Носилки в "воздухе" и "лишние" ноги. В ЦПД развеяли фейк россиян о выходе ВСУ из Покровска

Фото: россияне распространили фейк о выходе ВСУ из Покровска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне распространяют фейковое видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, о выходе Сил обороны Украины из Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск", - заявил Коваленко.

По его словам, верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, носилки, которые "плывут" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама.

Он также подчеркнул, что для придания правдоподобности, российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов - деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ.

 

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Там отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.

На днях сообщалось, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.

