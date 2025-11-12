Носилки в "воздухе" и "лишние" ноги. В ЦПД развеяли фейк россиян о выходе ВСУ из Покровска

"Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск", - заявил Коваленко.

По его словам, верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, носилки, которые "плывут" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама.

Он также подчеркнул, что для придания правдоподобности, российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов - деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ.