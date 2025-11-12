ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Носилки в "воздухе" и "лишние" ноги. В ЦПД развеяли фейк россиян о выходе ВСУ из Покровска

Среда 12 ноября 2025 13:33
UA EN RU
Носилки в "воздухе" и "лишние" ноги. В ЦПД развеяли фейк россиян о выходе ВСУ из Покровска Фото: россияне распространили фейк о выходе ВСУ из Покровска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне распространяют фейковое видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, о выходе Сил обороны Украины из Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск", - заявил Коваленко.

По его словам, верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, носилки, которые "плывут" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама.

Он также подчеркнул, что для придания правдоподобности, российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов - деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ.

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Там отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.

На днях сообщалось, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Вторжение России в Украину
Новости
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа