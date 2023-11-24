Норвезький Гельсінський комітет закликав РФ звільнити кримського політв’язня Руслана Сулейманова

"Сьогодні минає рік відтоді, як російська окупаційна влада в Криму засудила його до 14 років ув'язнення. Та невелика інформація, яку Руслан може передати через свого адвоката, викликає занепокоєння, і ми стурбовані його здоров'ям і безпекою. Ми вимагаємо його негайного звільнення", - заявила вона.

Вона звернула увагу на те, що з 2014 року Сулейманов був активним учасником руху "Кримська солідарність". Він виступав проти репресій Росією кримськотатарського народу.

"Я нещодавно спілкувався з дружиною та матір’ю Руслана. Страшно чути про їхню ситуацію та про те, як сильно їм не вистачає Руслана. Йому потрібно повернутися додому, щоб захистити свою сім’ю та відстояти свою країну", - сказала Ліндеман.

Окрім цього вона відправила листа до Новочеркаського СІЗО, для того, щоб "нагадати Руслану, що його боротьбу та мужність бачать і пам’ятають".

У листі зазначається, що разом із партнерами по всьому світу Норвезький Гельсінський комітет продовжуватиме виступати за звільнення всіх політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Фото: Руслан Сулейманов (crimean-solidarity)

Справа Руслана Сулейманова

Кримського татарина Руслана Сулейманова затримали 27 березня 2019 року по справі організації "Хізб ут-Тахрір". У червні 2020 року Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні в Сімферополі. Там у нього виявили ваду серця.

Зазначимо, 26 липня у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський підняв питання про звільнення Руслана Сулейманова.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Ростовський суд постановив, що Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османів, Сеітвели Сейтабдієв, Алім Карімов і Яким Бекіров будуть перебувати в слідчому ізоляторі.

Зазначимо, за минулий рік окупаційна адміністрація Криму видала накази про депортації і примусове переміщення, щонайменше, 191 людини.

Нагадаємо, у Криму ввечері 24 липня 2019 року пропав 3-річний хлопчик Мусі, син кримськотатарського політв'язня Руслана Сулейманова.

Пошуками хлопчика займалися кілька тисяч осіб. Сім'я не виключала версію про викрадення. Дитину шукали дві доби та знайшли у вигрібній ямі.