Норвежский Хельсинкский комитет призвал РФ уволить крымского политзаключенного Руслана Сулейманова

"Сегодня проходит год с тех пор, как российские оккупационные власти в Крыму приговорили его к 14 годам заключения. Та небольшая информация, которую Руслан может передать через своего адвоката, вызывает беспокойство, и мы озабочены его здоровьем и безопасностью. Мы требуем его немедленного" увольнение", - заявила она.

Она обратила внимание на то, что с 2014 года Сулейманов являлся активным участником движения "Крымская солидарность". Он выступал против репрессий Россией крымскотатарского народа.

"Я недавно общался с женой и матерью Руслана. Страшно слышать об их ситуации и о том, как сильно им не хватает Руслана. Ему нужно вернуться домой, чтобы защитить свою семью и отстоять свою страну", - сказала Линдеман.

Кроме этого, она отправила письмо в Новочеркасское СИЗО, для того, чтобы "напомнить Руслану, что его борьбу и мужество видят и помнят".

В письме отмечается, что вместе с партнерами по всему миру Норвежский Хельсинкский комитет будет продолжать выступать за освобождение всех политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Фото: Руслан Сулейманов (crimean-solidarity)

Дело Руслана Сулейманова

Крымский татарин Руслан Сулейманов был задержан 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир". В июне 2020 года Сулейманов был помещен в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Отметим, 26 июля в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об увольнении Руслана Сулейманова.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму продлили срок содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Ростовский суд постановил, что Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Изет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвеллы Сейтабдиев, Алим Каримов и Аким Бекиров будут находиться в следственном изоляторе.

Отметим, за прошлый год оккупационная администрация Крыма издала приказы о депортации и принудительном перемещении, по меньшей мере, 191 человека.

Напомним, в Крыму вечером 24 июля 2019 года пропал 3-летний мальчик Муси, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова.

Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек. Семья не исключала версию о похищении. Ребенка искали двое суток и нашли в выгребной яме.