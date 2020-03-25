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Дело "Хизб ут-Тахрир": 18 фигурантам продлили арест

Новости » Общество     25.03.2020 - 02:25
Дело "Хизб ут-Тахрир": 18 фигурантам продлили арест
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Арест продлили до средины июня

В России и аннексированном Крыму продлили срок содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Так, Ростовский областной суд постановил, что Руслан Сулейманов, Асан Яников, Сейран Муртаза, Иззет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов и Аким Бекиров будут находиться в следственном изоляторе до 14 июня.

Кроме того, Рустем Шейхалиев, Риза Изетов, Сервет Газиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров, Раим Айвазов и Ремзи Бекиров, согласно решению подконтрольного России Верховного суда Крыма, будут находиться в СИЗО до 15 июня.

Напомним, ранее подконтрольный России "Верховный суд" Крыма продлил арест шести фигурантам симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Продлили арест Тофика Абдулгазиева, Османа Арифмеметова, Биляла Адилова, Фархода Базарова, Джемиля Гафарова и Рустема Сейтхалилова.

РБК-Украина писало, что за прошлый год подконтрольные Кремлю крымские "суды" издали приказы о депортации и принудительное перемещение, по меньшей мере, 191 человека, которые по российскому законодательству считаются иностранцами.

Фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест Россия устроила новые масштабные учения в Крыму
Новости Украины КрымХизб ут-Тахрир
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