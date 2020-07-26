Трехлетнего сына крымского политзаключенного Сулейманова нашли мертвым

Фото: Симферополь (krymr.com)

Мальчика искали несколько дней

Трехлетнего мальчика Мусу Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова, нашли мертвым в Крыму. Мальчик найден после длительных поисков.

Об этом сообщает "Крымский дом" в Facebook

"Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома", - говорится в сообщении.

Ранее "Крымский дом" сообщал, что в Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова. Это произошло в селе Строгановка Симферопольского района, ребенок играл в песочнице возле дома.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму продлили срок содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Ростовский суд постановил, что Руслан Сулейманов, Асан Яников, Сейран Муртаза, Иззет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов и Аким Бекиров будут находиться в следственном изоляторе.

Отметим, за прошлый год оккупационная администрации Крыма издала приказы о депортации и принудительном перемещени, по меньшей мере, 191 человека.