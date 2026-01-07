ua en ru
Головна » Новини » Політика

Росія може загрожувати НАТО раніше очікуваного терміну: прогноз ISW

Середа 07 січня 2026 13:14
Росія може загрожувати НАТО раніше очікуваного терміну: прогноз ISW Росія може загрожувати НАТО набагато раніше, ніж прогнозували експерти (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Ймовірно, Росія використовує приховані атаки на німецьку інфраструктуру для підготовки до потенційної війни з НАТО. Москва може стати значною загрозою для Альянсу швидше, ніж очікувалося, особливо у разі припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Фаза нуль"

Аналітики ISW, посилаючись на дані німецької розвідки, зазначають, що РФ уже проводить гібридні операції проти країн НАТО: зафіксовано приховані атаки на інфраструктуру Німеччини, яку Кремль вважає ключовим логістичним вузлом Альянсу. Ці дії спрямовані на дестабілізацію європейських країн через кібератаки та диверсії.

Терміни підготовки до нападу

Поточні оцінки вказують на те, що Росія зможе досягти необхідного рівня озброєння та чисельності військ для прямого зіткнення з НАТО протягом наступних трьох років, до 2029 року включно.

Експерти наголошують, що цей прогноз є актуальним навіть за умови продовження війни в Україні, проте будь-яке припинення вогню значно прискорить відновлення російських сил.

Ризики припинення вогню

В ISW підкреслюють, що замороження війни в Україні дозволить Москві вивільнити бойові підрозділи, переозброїтися та відновитися. Це створить умови, за яких Росія зможе загрожувати безпеці Альянсу набагато раніше, ніж прогнозували західні політики.

Нагадаємо, у Німеччині фіксують зростання кількості російських диверсій та кібератак. За даними Федерального відомства з охорони конституції, Росія перейшла до активної дестабілізації країни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із закликом до країн-членів Альянсу збільшити витрати на оборону до 5%. За його словами, таке підвищення необхідне, щоб не допустити ситуації, за якої Росія раптово виявиться сильнішою за військово-політичний блок.

