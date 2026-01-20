Лавров побачив "підготовку Європи та НАТО до війни" проти РФ

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

Під час виступу Лавров також заявив, що Росія у війні проти України нібито досі хоче "усунути першопричини цієї кризи". За його словами, ці першопричини країни Заходу довгі роки "свідомо створювали".

"Якщо ви почитаєте заяви європейських політиків, лідерів – і та ж Кая Каллас, і Урсула фон дер Ляйєн, і (Фрідріх – ред.) Мерц, і (Кір – ред.) Стармер, і (Еммануель – ред.) Макрон, і Рютте, вони всерйоз готуються до війни проти Російської Федерації, і, власне, цього не приховують", - заявив глава МЗС Росії.

РФ готується до війни з НАТО

Нагадаємо, у вересні 2025 року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, які виходять від Росії, стосуються усього західного світу. РФ переводить свою економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь і все більше мобілізує людей, щоб до 2030 року бути готовою до війни з НАТО.

Аналітики ISW вважають, що Москва посилює свої приховані атаки проти Європи та вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.

Також, за даними аналітиків, приховані атаки на німецьку інфраструктуру, які влаштовує Росія, можуть стати підготовкою до значно ширшого "гарячого конфлікту", під час якого Кремль спробує методом "гібридної війни" завадити розгорнутися силам НАТО.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте також раніше закликав НАТО підвищити витрати на оборону до 5%, щоб раптово не виявилося, що Росія стала значно сильніше за весь Альянс.