У Норвегії відправили за ґрати екс-"вагнерівця", який побив подругу і напав на бармена

Норвезький суд засудив до тюремного ув'язнення колишнього бійця ПВК "Вагнер", який в одному з барів напав на бармена, а опісля жорстоко побив свою подругу.

Росіянин Андрій Медведєв воював в Україні у складі ПВК "Вагнер", а до цього відбував термін за крадіжку. Взимку 2023 року він втік до Норвегії та попросив у країні політичного притулку.

Однак 14 червня Окружний суд міста Вестфолд засудив екс-"вагнерівця" до 120 днів тюремного ув'язнення за два злочини, скоєні в Ларвіку і Ставерні. Росіянин побив свою подругу і напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.

Злочини було скоєно восени 19 листопада 2023 року. Медведєв відпочивав у пабі в Ставерні. Він випив багато пива і вина та був дуже п'яний. Коли він замовив чергові дві порції алкоголю, йому сказали, що продадуть лише одну, і це вивело чоловіка з себе. Колишній "вагнерівець" зажадав, щоб бармен вийшов із ним на вулицю, а потім схопив працівника закладу за сорочку і жбурнув в обличчя монети з чашки для дріб'язку.

Як зазначено у вироку, Медведєв також наказав повернути йому ніж, який він до цього демонстрував у тому ж барі та який залишив там "на зберігання". Ніж за рішенням суду підлягає конфіскації.

У барі Медведєв перебував зі своєю дівчиною, яку побив тієї ж ночі. Спочатку він приревнував дівчину до літнього таксиста, який їх віз, а потім розлютився через те, що вона говорила телефоном зі своєю подругою.

У вироку зазначається, що Медведєв штовхнув дівчину на ліжко, плюнув їй в обличчя кілька разів, тримав її на ліжку і кілька разів сильно вдарив по обличчю долонею і кулаком. Останній удар, який вона пам'ятає, був кулаком по щоці біля ока, він спричинив синець і крововилив в око.

Потім злочинець тримав дівчину, сидячи на ній зверху та кілька разів вкусив її за руки. "Вагнерівець" називав її наркоманкою та іншими образливими словами.

Пізніше він відійшов від ліжка з телефоном, щоб зателефонувати її родині. Коли вона спробувала встати, він повернувся і знову змусив її лягти, натиснувши коліном на її стегно і живіт. Він також тримав її за шию, щелепу і за плече, закриваючи рот рукою, так що їй було важко дихати. Юнак кілька разів сказав, що, якщо вона розповість про це, він її вб'є. При цьому він підкреслював, що командир і володіє нею, і що їй не можна залишати будинок. Доки він розмовляв із сестрою телефоном, вона взяла телефон і закричала в нього, що їй потрібна допомога та що їй треба зв'язатися з поліцією.

Поліція відвезла дівчину в лікарню, а Медведєва затримали вдома у його друга. Лікарі діагностували в дівчини гематоми, укуси, дрібні крововиливи в оці. Коли за дівчиною приїхали її мати і вітчим, мати не могла доторкнутися до дівчини - так сильно боліло її тіло.

Альтернативна версія злочинця

Сам Медведєв видав власну версію подій. За його словами, бармену він лише кинув монети на стійку, а дівчина нібито побила себе сама.

Її сліди на тілі він пояснив тим, що вона почала панікувати, коли зрозуміла, що він хоче зателефонувати її сім'ї та розповісти, яка вона погана. За словами Медведєва, вона нібито била себе по обличчю і тілу, а деякі сліди могли бути "слідами пристрасті". Вона легко отримує синці. Синяк під оком, за його словами, з'явився через телефон, який випадково потрапив їй в око.

Постраждала дівчина пізніше повторила версію Медведєва, заявивши, ніби обмовила його зі злості. Однак це повністю суперечить тому, що тієї ночі бачили і чули свідки - а також тому, що говорила відразу після побиття сама дівчина. А дівчина говорила про те, що реально побоювалася за своє життя, зокрема - через минуле свого партнера.

"Він був такий злий, що повністю втратив контроль над собою, вона бачила це по його очах, і він повністю перейшов на російську мову. Вона боялася, що ніколи не вийде з квартири. На додаток до цього він пояснив, що він був командиром, що, як вважає суд, відноситься до того факту, що він повинен був бути частиною групи "Вагнер"... Вона знала про його минуле, про репутацію, яку мають солдати "Вагнера", - йдеться у судовому рішенні.

Видання спробувало отримати коментар Андрія Медведєва, але той відмовився від спілкування. Спочатку чоловік зробив вигляд, ніби не розуміє, про який вирок ідеться, а потім порадив адресувати запитання своєму адвокату.

Хто такий Андрій Медведєв

Андрію Медведєву 27 років. Він народився в Росії, виріс у дитячому будинку і вже відбував покарання за грабіж.

Чоловік перебуває в Норвегії із зими 2023 року. Він нелегально перетнув російсько-норвезький кордон у районі долини Пасвік в Фіннмарку, де і був затриманий. Він попросив політичного притулку і заявив, що готовий розповісти про злочини, які скоювали ПВК "Вагнер" та її керівник Євген Пригожин.

У "Вагнер" Медведєв, за його ж власними словами, завербувався добровільно влітку 2022 року, але незабаром передумав воювати за найманців через звірства, які вони творили.

У Норвегії Медведєв періодично потрапляє в різні скандали. Перебуваючи в статусі прохача притулку, він з'їздив до Швеції, що заборонено законом. Також він був затриманий за п'яну бійку і отримав за неї 14 діб позбавлення волі умовно.

У лютому норвезька влада відмовилася надати Андрію Медведєву політичний притулок, але дозволила залишитися в країні. На думку норвежців, на батьківщині чоловікові загрожує небезпека.