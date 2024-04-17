Завербовані Міноборони РФ "зеки" гинуть на фронті за два місяці після відправки, - BBC

Росія продовжує тактику "м'ясних" штурмів, роблячи ставку у війні на кількість солдатів. ЗМІ встановили, що ув'язнені, яких Міноборони РФ відправляє на передову гинуть через місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

ЗМІ встановили поіменний список з 50 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Хоча реальні дані значно більші.

Російські втрати зростають, коли окупаційні війська здійснюють новий наступ. Так було навесні 2023 року під час битви за Бахмут, а також з жовтня 2023 року до весни 2024-го, коли росіяни захопили Авдіївку.

Видання зазначається, що для свого дослідження проаналізуємо могили на 70 кладовищах по всій Росії. Наприклад, є супутникові зображення Богородського кладовища в Рязані, які свідчать, що з'явився цілий нове місце для поховання загиблих солдатів.

bbc.com

Роль "зеків"

Завербовані ув'язнені відіграють велику роль у тактиці "м'ясних" штурмів на фронті. Самі російські окупанти анонімно зізнаються, що "зеків" не шкодують на фронті. Йдеться про так звані штурмові групи "Шторм-Z".

Журналістам вдалося підтвердити поіменну загибель 9 тисяч російських ув'язнених, яких відправили на передову.