У Вінницькій області затримали рецидивіста, який працював на ПВК "Вагнера"

У Вінницькій області Служба безпеки затримала рецидивіста, який працював на ПВК "Вагнера" та збирав дані про розташування українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, за вказівкою ворожого угруповання зрадник збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей.

Крім того, зловмисник "звітував" окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України.

Для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали "розосередитись" по різних районах двох областей.

Щоб знайти однодумців і завербувати їх, фігурант використовував особисті зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "кандидатам" він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.

Служба безпеки завчасно викрила агента "вагнерівців" і поетапно задокументувала його розвідувально-підривну діяльність.

За даними слідства, фігурантом є колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України. Після виходу на волю він оселився в Умані, але згодом переїхав до Вінницької області.

Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий - представник групи "Вагнер" і залучив до співпраці на користь Росії.

Фото: СБУ затримала рецидивіста, який працював на ПВК "Вагнера" (t.me/SBUkr)

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.