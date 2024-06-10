ЗМІ дізналися втрати "вагнерівців" під час штурмів Бахмута: майже 90% з них - ув'язнені

Під час штурмів Бахмута ПВК "Вагнера" втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких понад 17 тисяч були ув'язненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування "Медіазони" та російської служби ВВС .

Видання отримали доступ до бази ліквідованих у період із січня 2022 по серпень 2023 року найманців ПВК "Вагнера".

Більшість "вагнерівців" - 19 547 осіб - були ліквідовані під час багатомісячних боїв за Бахмут. 17 175 з них були ув'язненими, - решта добровільними найманцями.

"У списку відсутні трохи більше тисячі прізвищ (6% від усіх згаданих у документі "вагнерівців"), але це не створює перешкод для аналізу втрат за днями та категоріями загиблих - за жетоном чітко видно, була людина завербована з колонії чи цивільна", - йдеться в розслідуванні.

З даних про номери жетонів ліквідованих ув'язнених випливає, що "вагнерівці" завербували щонайменше 48 366 ув'язнених.

Позначення на кожному з них починалися з літери "К" - ймовірно, це відсилання до слова "колонія". Дві третини колоній, у яких відбулося вербування, - суворого режиму. Найбільше забрали з красноярської ВК-6 суворого режиму - понад 500 осіб.

Видання зазначають, що ПВК "Вагнера" витратила на посмертні компенсації їхнім родичам близько 108 млрд рублів. У цю суму не входять компенсації за поранення і велика частина зарплат.