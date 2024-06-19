В Норвегии отправили за решетку экс-"вагнеровца", который избил подругу и напал на бармена

Норвежский суд приговорил к тюремному заключению бывшего бойца ЧВК "Вагнер", который в одном из баров напал на бармена, а после этого жестоко избил свою подругу.

Россиянин Андрей Медведев воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер", а до этого отбывал срок за грабеж. Зимой 2023 года он бежал в Норвегию и попросил в стране политическое убежище.

Однако 14 июня Окружной суд города Вестфолд приговорил экс-"вагнеровца" к 120 дням тюремного заключения за два преступления, совершенных в Ларвике и Ставерне. Россиянин избил свою подругу и напал на бармена, который отказался продать ему лишнюю порцию алкоголя.

Преступления были совершены осенью 19 ноября 2023 года. Медведев отдыхал в пабе в Ставерне. Он выпил много пива и вина, и был сильно пьян. Когда он заказал очередные две порции алкоголя, ему сказали, что продадут только одну, и это вывело мужчину из себя. Бывший "вагнеровец" потребовал, чтобы бармен вышел с ним на улицу, а потом схватил работника заведения за рубашку и швырнул в лицо монеты из чашки для мелочи.

Как сказано в приговоре, Медведев также приказал вернуть ему нож, который он до этого показывал в том же баре и который оставил там "на хранение". Нож по решению суда подлежит конфискации.

В баре Медведев находился со своей девушкой, которую избил той же ночью. Сначала он приревновал девушку к пожилому таксисту, который их вез, а затем разозлился из-за того, что она говорила по телефону со своей подругой.

В приговоре отмечается, что Медведев толкнул девушку на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал её на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза, он вызвал синяк и кровоизлияние в глазу.

Затем преступник держал девушку, сидя на ней сверху и несколько раз укусил её за руки. "Вагнеровец" называл ее наркоманкой и другими оскорбительными словами.

Позже он отошёл от кровати с телефоном, чтобы позвонить её семье. Когда она попыталась встать, он вернулся и снова заставил её лечь, надавив коленом на её бедро и живот. Он также держал её за шею, челюсть и за плечо, закрывая рот рукой, так что ей было трудно дышать. Юноша несколько раз сказал, что, если она расскажет об этом, он её убьёт. При этом он подчёркивал, что командир и владеет ею, и что ей нельзя покидать дом. Пока он разговаривал с сестрой по телефону, она взяла телефон и закричала в него, что ей нужна помощь и что ей надо связаться с полицией.

Полиция увезла девушку в больницу, а Медведева задержали дома у его друга. Врачи диагностировали у девушки гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу. Когда за девушкой приехали ее мать и отчим, мать не могла прикоснуться к девушке - так сильно болело ее тело.

Альтернативная версия преступника

Сам Медведев выдал свою версию событий. По его словам, бармену он всего лишь бросил монеты на стойку, а девушка якобы избила себя сама.

Ее следы на теле он объяснил тем, что она начала паниковать, когда поняла, что он хочет позвонить её семье и рассказать, какая она плохая. По словам Медведева, она якобы била себя по лицу и телу, а некоторые следы могли быть "следами страсти". Она легко получает синяки. Синяк под глазом, по его словам, появился из-за телефона, который случайно попал ей в глаз.

Пострадавшая девушка позже повторила версию Медведева, заявив, будто оговорила его из злости. Однако это полностью противоречит тому, что в ту ночь видели и слышали свидетели - а также тому, что говорила сразу после избиения сама девушка. А девушка говорила о том, что реально опасалась за свою жизнь, в том числе - из-за прошлого своего партнера.

"Он был так зол, что полностью потерял контроль над собой, она видела это по его глазам, и он полностью перешел на русский язык. Она боялась, что никогда не выйдет из квартиры. В дополнение к этому он пояснил, что он был командиром, что, как полагает суд, относится к тому факту, что он должен был быть частью группы "Вагнер"… Она знала о его прошлом, о репутации, которую имеют солдаты "Вагнера", - отмечается в судебном решении.

Издание попыталось получить комментарий Андрея Медведева, но тот отказался от общения. Сначала мужчина сделал вид, будто не понимает, о каком приговоре идет речь, а затем посоветовал адресовать вопросы своему адвокату.

Кто такой Андрей Медведев

Андрею Медведеву 27 лет. Он родился в России, вырос в детском доме и уже отбывал наказание за грабеж.

Мужчина находится в Норвегии с зимы 2023 года. Он нелегально пересек российско-норвежскую границу в районе долины Пасвик в Финнмарке, где и был задержан. Он попросил политического убежища и заявил, что готов рассказать о преступлениях, которые совершали ЧВК "Вагнер" и ее руководитель Евгений Пригожин.

В "Вагнер" Медведев, по его же собственным словам, завербовался добровольно летом 2022 года, но вскоре передумал воевать за наемников из-за зверств, которые они творили.

В Норвегии Медведев периодически попадает в различные скандалы. Находясь в статусе просителя убежища, он съездил в Швецию, что запрещено законом. Также он был задержан за пьяную драку и получил за нее 14 суток лишения свободы условно.

В феврале норвежские власти отказались предоставить Андрею Медведеву политическое убежище, но разрешили остаться в стране. По мнению норвежцев, на родине мужчине грозит опасность.