У Норвегії сказали, чи розміщуватимуть ядерну зброю на своїй території

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна не змінить свою політику, і тому не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Що стосується Норвегії, ми не змінюємо свою політику. У Норвегії не буде розміщення ядерної зброї", - сказав Йонас Гар Стере.
Водночас він наголосив, що країна є членом НАТО, яка засновує свою безпеку на ядерному стримуванні. З цієї причини альянс не повинен послаблювати колективного ядерного стримування.
Також глава норвезького уряду сказав, що його країна відкрита для переговорів із Францією про стратегічну співпрацю.
Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна має бути повноправним членом НАТО без обмежень. При цьому він сказав, що Гельсінкі не планують розміщувати у себе ядерну зброю в мирний час.
Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що "із задоволенням" прийняв би ядерну зброю від Франції та Британії. Так він відповів на твердження РФ нібито про те, що Україна намагається отримати ядерну зброю від дружніх країн.
До слова, нещодавно CNN повідомило, що Китай розробляє нове покоління ядерної зброї. За останні роки Пекін провів щонайменше одне випробування вибухівки в рамках модернізації свого арсеналу.