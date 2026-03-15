У Норвегії сказали, чи розміщуватимуть ядерну зброю на своїй території

"Що стосується Норвегії, ми не змінюємо свою політику. У Норвегії не буде розміщення ядерної зброї", - сказав Йонас Гар Стере.

Водночас він наголосив, що країна є членом НАТО, яка засновує свою безпеку на ядерному стримуванні. З цієї причини альянс не повинен послаблювати колективного ядерного стримування.

Також глава норвезького уряду сказав, що його країна відкрита для переговорів із Францією про стратегічну співпрацю.