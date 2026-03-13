Чи з’явиться ядерна зброя у Фінляндії? Президент Стубб поставив крапку в питанні

18:45 13.03.2026 Пт
2 хв
Чи справді Фінляндія залишається без ядерної зброї?
aimg Сергій Козачук
Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Getty Images)

Фінляндія має бути повноправним членом НАТО без обмежень, проте не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю у мирний час.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Читайте також: Росію роздратувала підтримка України з боку Стубба, - звіт фінського уряду

Позиція президента та уряду

Під час зустрічі з лідерами парламентських партій Олександр Стубб наголосив, що оборона країни базується на національних можливостях як частині колективної системи НАТО.

Він підкреслив, що Фінляндії не потрібна ядерна зброя у мирний час, і таких пропозицій від партнерів не надходило.

"Для безпеки Фінляндії необхідно використовувати весь захист НАТО. Крім того, на території Фінляндії не буде розміщено ядерну зброю", - зазначив глава держави.

Прем'єр-міністр Петері Орпо підтвердив, що правляча коаліція врахувала думку опозиції. Уряд планує офіційно зафіксувати відмову від ввезення ядерного озброєння в країну у мирний період.

Оцінка загроз

За словами Стубба, на даний момент Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози.

Подальша розробка нормативної бази щодо ядерного статусу країни зараз перебуває в руках фінського уряду.

Загрози з боку РФ та посилення Фінляндії

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тлі зростаючої загрози з боку РФ Фінляндія створила спеціальний центр для моніторингу та протидії гібридним впливам.

Країна також активно переглядає правила володіння нерухомістю поблизу стратегічних об'єктів - через питання нацбезпеки Гельсінкі має намір заборонити росіянам купувати житло у певних зонах.

Такі кроки зумовлені тим, що Росія продовжує нагнітати напруженість у регіоні. Зокрема, Кремль нарощує ядерний потенціал до рівня часів Холодної війни.

Також РФ системно збільшує військову присутність біля кордонів НАТО, готуючись до можливого тривалого протистояння з Альянсом.

Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
