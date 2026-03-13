Чи з’явиться ядерна зброя у Фінляндії? Президент Стубб поставив крапку в питанні
Фінляндія має бути повноправним членом НАТО без обмежень, проте не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю у мирний час.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Позиція президента та уряду
Під час зустрічі з лідерами парламентських партій Олександр Стубб наголосив, що оборона країни базується на національних можливостях як частині колективної системи НАТО.
Він підкреслив, що Фінляндії не потрібна ядерна зброя у мирний час, і таких пропозицій від партнерів не надходило.
"Для безпеки Фінляндії необхідно використовувати весь захист НАТО. Крім того, на території Фінляндії не буде розміщено ядерну зброю", - зазначив глава держави.
Прем'єр-міністр Петері Орпо підтвердив, що правляча коаліція врахувала думку опозиції. Уряд планує офіційно зафіксувати відмову від ввезення ядерного озброєння в країну у мирний період.
Оцінка загроз
За словами Стубба, на даний момент Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози.
Подальша розробка нормативної бази щодо ядерного статусу країни зараз перебуває в руках фінського уряду.
Загрози з боку РФ та посилення Фінляндії
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тлі зростаючої загрози з боку РФ Фінляндія створила спеціальний центр для моніторингу та протидії гібридним впливам.
Країна також активно переглядає правила володіння нерухомістю поблизу стратегічних об'єктів - через питання нацбезпеки Гельсінкі має намір заборонити росіянам купувати житло у певних зонах.
Такі кроки зумовлені тим, що Росія продовжує нагнітати напруженість у регіоні. Зокрема, Кремль нарощує ядерний потенціал до рівня часів Холодної війни.
Також РФ системно збільшує військову присутність біля кордонів НАТО, готуючись до можливого тривалого протистояння з Альянсом.