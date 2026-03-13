Чи з’явиться ядерна зброя у Фінляндії? Президент Стубб поставив крапку в питанні

Фінляндія має бути повноправним членом НАТО без обмежень, проте не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю у мирний час.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Позиція президента та уряду

Під час зустрічі з лідерами парламентських партій Олександр Стубб наголосив, що оборона країни базується на національних можливостях як частині колективної системи НАТО.

Він підкреслив, що Фінляндії не потрібна ядерна зброя у мирний час, і таких пропозицій від партнерів не надходило.

"Для безпеки Фінляндії необхідно використовувати весь захист НАТО. Крім того, на території Фінляндії не буде розміщено ядерну зброю", - зазначив глава держави.

Прем'єр-міністр Петері Орпо підтвердив, що правляча коаліція врахувала думку опозиції. Уряд планує офіційно зафіксувати відмову від ввезення ядерного озброєння в країну у мирний період.

Оцінка загроз

За словами Стубба, на даний момент Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози.

Подальша розробка нормативної бази щодо ядерного статусу країни зараз перебуває в руках фінського уряду.