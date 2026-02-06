У Норвегії попереджають про посилення російського шпигунства: під ударом енергетика

Як повідомляється, норвезька служба внутрішньої безпеки все більше стурбована тим, що російські спецслужби можуть націлитися на енергетичну інфраструктуру Норвегії, як фізично, так і за допомогою кібератак.

"Ми очікуємо, що російські спецслужби посилять свою діяльність у Норвегії у 2026 році, продовжуючи зосереджуватися на військових цілях і навчаннях союзників, підтримці Норвегією України та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні", - заявили у PST.

Зазначається, що найпівнічніші округи та Шпіцберген становлять для РФ особливий інтерес.

Росія, ймовірно, продовжить спостереження вздовж норвезького узбережжя та картографування його критичної інфраструктури з використанням цивільних суден.

"Російська розвідка може побачити вигоду в проведенні диверсійних операцій проти цілей в Норвегії у 2026 році", - заявили у норвезькій службі внутрішньої безпеки.

Там також зазначили, що найбільш ймовірними цілями є об'єкти нерухомості та логістична інфраструктура, пов'язані з підтримкою України проти повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але цивільна інфраструктура також може бути зачеплена.

Окрім того, російські служби все частіше намагаються вербувати українських біженців у Норвегії для збору розвідданих або здійснення диверсій.

Reuters зазначає, що з огляду на те, що в Норвегії перебуває приблизно 100 тисяч українських біженців, такі спроби вербування становлять "серйозний виклик".