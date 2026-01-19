У Латвії викрили мережу шпигунів РФ, передавали дані про військову техніку та українців

У Латвії затримали щонайменше трьох осіб, пов’язаних з угрупованням "Антифашисти Прибалтики", яке створило мережу інформаторів для передачі російським спецслужбам даних про військову техніку, українців і прихильників України в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Арешти відбулися на підставі документів, отриманих організацією "Центр Досьє" російського опозиціонера Михаїла Ходорковського та переданих програмі латвійського телеканалу TV3 Nekā personīga.

Збір даних і спроби проникнення на виробництво дронів

Згідно з матеріалами розслідування, учасники угруповання збирали інформацію про пересування військової техніки, громадян з українською символікою, а також про людей, які фінансово підтримують Україну.

Окрім цього, вони намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів у Латвії, влаштовуючись на роботу або видаючи себе за постачальників і іноземних партнерів.

Передача персональних даних російським спецслужбам

Одним із фігурантів справи є охоронець магазину Ігор Андрєєв. Він протягом тривалого часу передавав російським спецслужбам персональні дані відвідувачів із проукраїнською позицією та номери їхніх автомобілів, отримані під час роботи.

Координація через Telegram

Служба державної безпеки Латвії раніше заявляла, що "Антифашисти Прибалтики" координували свою діяльність через спеціально створені Telegram-групи та діяли проти національної безпеки держави. Кримінальну справу проти угруповання було відкрито ще в листопаді 2022 року.

Хто вже під судом і хто втік

Наразі під судом перебувають двоє учасників угруповання - Татьяна Андрієць і Александр Жгун. Ще кілька фігурантів, зокрема Сергєй Васильєв, Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс, втекли до Росії або Білорусі.

Мета - дестабілізація Латвії

Прокурорка Зане Лодзіня наголосила, що головним завданням угруповання було формування кола нелояльних Латвії осіб. Надалі їх планували використати для дестабілізації ситуації, організації заворушень і дій проти демократії, посадових осіб та проукраїнськи налаштованих громадян.

Служба державної безпеки Латвії офіційно підтвердила початок кримінального процесу за статтею про шпигунство. За керівництво злочинною організацією та участь у її діяльності підозрюваним загрожує довічне ув’язнення або позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.