В Норвегії почнуть допитувати екскомандира "Вагнера": йому надали захист

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reurters .

В поліції заявили, що Медведєв висловив бажання допомогти у притягненні до відповідальності винних у військових злочинах "вагнерівців" в Україні і передав правоохоронцям "деякі цифрові матеріали". Там також зазначили, що він не має обов’язку давати свідчення, адже поки що він ні в чому, окрім незаконного перетину кордону, не підозрюється.

"Медведєв створює враження, що він хоче більше і більше розповідати про свій досвід служби в ПВК "Вагнера", - заявили в поліції.

Також повідомляється, що наразі було вжито заходів, щоб забезпечити Медведєву захист.