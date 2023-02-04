В Норвегии начнут допрашивать экс-командира "Вагнера": ему оказали защиту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reurters .

В полиции заявили, что Медведев выразил желание помочь в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях "вагнеровцев" в Украине и передал правоохранителям "некоторые цифровые материалы". Там также отметили, что у него нет обязанности давать показания, ведь пока он ни в чем, кроме незаконного пересечения границы, не подозревается.

"Медведев создает впечатление, что он хочет больше и больше рассказывать о своем опыте службы в ЧВК "Вагнера", – заявили в полиции.

Также сообщается, что в настоящее время были приняты меры, чтобы обеспечить Медведеву защиту.