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В Норвегии начнут допрашивать экс-командира "Вагнера": ему оказали защиту

Фото: в Норвегии будут допрашивать бывшего командира "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Полиция Норвегии проведет допрос бывшего командира частной военной компании "Вагнера" Андрея Медведева, сбежавшего туда из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reurters.

В полиции заявили, что Медведев выразил желание помочь в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях "вагнеровцев" в Украине и передал правоохранителям "некоторые цифровые материалы". Там также отметили, что у него нет обязанности давать показания, ведь пока он ни в чем, кроме незаконного пересечения границы, не подозревается.

"Медведев создает впечатление, что он хочет больше и больше рассказывать о своем опыте службы в ЧВК "Вагнера", – заявили в полиции.

Также сообщается, что в настоящее время были приняты меры, чтобы обеспечить Медведеву защиту.

Напомним, ранее стало известно, что из России в Норвегию скрылся бывший командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда "Вагнера" Андрей Медведев . Он готов дать показания против основателяЧВК Евгения Пригожина.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Медведева задержали и могут депортировать. В конце концов полиция освободила его из-под стражи.

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Вагнеровцы