ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Норвегії після затримання звільнили екс-командира "вагнерівців"

Новость на русском →
Осло, Середа 25 січня 2023 16:32
У Норвегії після затримання звільнили екс-командира "вагнерівців" Фото: У Норвегії, після арешту, був випущений колишній командир "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Норвегії поліція звільнила з-під варти колишнього командира приватної військової компанії "Вагнера" Андрія Медведєва, який нещодавно втік до країни з Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив представник міграційної поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен.

Він розповів, що причин для того, щоб продовжувати тримати під вартою Медведєва, більше немає.

Варто зауважити, що, за словами адвоката Медведєва, його клієнт був незадоволений суворими заходами безпеки, яких його змушували дотримуватись, тому поліція помістила його під варту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Росії до Норвегії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Він готовий дати свідчення проти засновника ПВК Євгена Пригожина.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Медведєва затримали та можуть депортувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия Війна Росії проти України Вагнерівці
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон