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Екс-командир "Вагнера" втік з Росії й готовий дати покази проти Пригожина

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Неділя 15 січня 2023 17:37
Екс-командир "Вагнера" втік з Росії й готовий дати покази проти Пригожина Фото: Андрій Медведєв (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

З Росії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Наразі він перебуває в Норвегії та готовий дати покази проти голови ПВК Євгена Пригожина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал гуманітарного проєкту Gulagu.net.

Чоловік нелегально перетнув кордон в районі населеного пункту "Нікель" Мурманської області ще 12 січня. Після цього він звернувся до правоохоронних органів й попросив політичний притулок. Медведєва доправили в Осло, де надали проживання в центрі для порушників міграційного законодавства. На днях розпочнеться процедура щодо надання політичного притулку й міжнародного захисту.

Зазначається, що чоловік готовий давати покази проти Пригожина, голови ПВК "Вагнера".

Медведєв звернувся до Gulagu.net ще в грудні 2022 гоку. Разом з товаришем вони попросили допомогти уникнути фірмової страти "Вагнера" із застосування кувалди. Чоловік покинув позиції ПВК після закінчення 4-місячного контракту, який було підписано 6 липня 2022 року. За цей час він став свідком багатьох страт з боку "вагнерівців", які здійснювались проти тих, хто відмовлявся воювати проти України.

Після виходу з "Вагнера", ПВК намагалась упіймати Медведєва, однак йому все ж вдалося втекти з Росії.

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Російська Федерація Вагнерівці
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