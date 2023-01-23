Екскомандира ПВК "Вагнера", який просив про притулок у Норвегії, депортують до Росії

У Норвегії затримали екскомандира найманців ПВК "Вагнера" Андрія Медведєва, який незаконно перетнув кордон цієї країни і запросив там політичного притулку. Йому загрожує депортація до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Він затриманий, і ми розглядаємо питання щодо того, чи домагатися рішення суду про інтернування", - сказала адвокат по лінії поліції Ліне Ісаксен, відмовившись надати додаткові подробиці.

Зазначено, Gulagu.net, російська група, яка займається захистом прав ув'язнених і підтримує контакти з Медведєвим, повідомила, що його затримали та одягли наручники в неділю ввечері, а також повідомили, що його доставили до ізолятора для подальшої депортації.

Норвезька влада не підтвердила жодних планів його депортації. Поліція також не прокоментквала ситуацію.

Правозахисна група заявила, що Медведєву загрожує "жорстоке вбивство та смерть" за виступи проти ПВК "Вагнера", якщо його повернуть до Росії.

"Ми не обілюємо Медведєва. Він зробив багато поганих речей у своєму житті. Але він побачив світло, він це усвідомив, він готовий і бажає співпрацювати зі світом, з міжнародним розслідуванням і владою Норвегії, він хоче жити і давати свідчення проти ПВК "Вагнера" та його засновника Євгена Пригожина", - заявила правозахисна група.