У Норвегії дітям до 16 років заборонять користуватися соцмережами, - уряд

Уряд Норвегії оголосив про плани запровадити віковий ліміт для користувачів соціальних мереж. Законопроєкт буде внесено до парламенту до кінця 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Норвегії.

Як працюватиме обмеження

Відповідно до пропозиції, вікове обмеження діятиме з 1 січня року, коли дитині виповнюється 16 років. Тобто доступ до соцмереж отримуватимуть цілі шкільні класи одночасно, і учням буде щонайменше 15 років на момент отримання доступу.

"Ми хочемо, щоб діти могли бути дітьми. Ігри, дружба та повсякденне життя не повинні поглинатися алгоритмами та екранами", - зазначив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Відповідальність технологічних компаній

Міністерка цифровізації та державного управління Каріанне Тунг наголосила, що відповідальність за дотримання вікових обмежень лягає на компанії, а не на дітей.

Норвезький законопроєкт узгоджується з нормами ЄС (DSA) та подібними ініціативами у Франції, Данії, Іспанії та Португалії.

Етапи впровадження

Уряд планує направити законопроєкт на консультацію до Європейської економічної зони до літа. Після тримісячного обговорення його буде подано до парламенту.

Очікується, що закон набуде чинності після імплементації DSA в норвезьке законодавство, однак уряд вимагає від компаній дотримуватися норм з першого дня.