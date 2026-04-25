В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями, - правительство

Правительство Норвегии объявило о планах ввести возрастной лимит для пользователей социальных сетей. Законопроект будет внесен в парламент до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Норвегии.

Как будет работать ограничение

Согласно предложению, возрастное ограничение будет действовать с 1 января года, когда ребенку исполняется 16 лет. То есть доступ к соцсетям будут получать целые школьные классы одновременно, и ученикам будет не менее 15 лет на момент получения доступа.

"Мы хотим, чтобы дети могли быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны поглощаться алгоритмами и экранами", - отметил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Ответственность технологических компаний

Министр цифровизации и государственного управления Карианне Тунг отметила, что ответственность за соблюдение возрастных ограничений ложится на компании, а не на детей.

Норвежский законопроект согласуется с нормами ЕС (DSA) и подобными инициативами во Франции, Дании, Испании и Португалии.

Этапы внедрения

Правительство планирует направить законопроект на консультацию в Европейскую экономическую зону до лета. После трехмесячного обсуждения он будет подан в парламент.

Ожидается, что закон вступит в силу после имплементации DSA в норвежское законодательство, однако правительство требует от компаний соблюдать нормы с первого дня.